Antonio Rudiger to bez wątpienia jeden z najlepszych obrońców na świecie. Latem tego roku 29-latek zdecydował się na transfer z Chelsea do Realu Madryt. Reprezentant Niemiec opowiedział ostatnio o swoim dzieciństwie.

Antonio Rudiger to jeden z najlepszych obrońców na świecie

29-latek jest dzisiaj kluczową postacią defensywy Realu Madryt

Zawodnik ma na swoim koncie siedem różnych trofeów

“Dorastałem w trudnej dzielnicy”

Antonio Rudiger urodził się w Berlinie. Mieszkał w dzielnicy Neukolln, która w powszechnej opinii nie cieszy się dobrą opinią.

– Dorastałem w trudnej dzielnicy Berlina. Na pewno miało to na mnie duży wpływ. Mam sześciu braci w rodzinie, nie było dużo pieniędzy. Na naszym terenie mieszkało wielu uchodźców. Kiedy byłem dzieckiem, walki na ulicach były dla mnie czymś normalnym – mówił zawodnik cytowany przez As.com.

– Uznano to za rzecz powszechną. W końcu tam, skąd pochodzę, przeżywają tylko najsilniejsi. To prawda. I taki jestem dzisiaj. Unikanie problemów nie jest w moim DNA, nie w moim umyśle. Dlatego mama nazywa mnie żołnierzem! Nie lubię przegrywać, trudno mi to zaakceptować – dodał Rudiger.

29-latek w tym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach w koszulce Realu Madryt. Zdobył w nich dwie bramki. Na boisku spędził łącznie ponad 1000 minut. Latem tego roku zawodnik podpisał z klubem z Madrytu umowę do końca czerwca 2026 roku.

Rudiger w drużynie narodowej wystąpił łącznie 54 razy. Strzelił w reprezentacji Niemiec dwa gole.

