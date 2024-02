Rośnie frustracja piłkarza Realu Madryt. Odejdzie z klubu?

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Arda Gueler

Gueler nie otrzymuje minut od Ancelottiego

Frustracja zawodnika tylko rośnie

Spekuluje się o jego przeszłości

Gueler zdecyduje się opuścić Real?

Arda Gueler w ostatnim letnim okienku transferowym za 20 milionów euro przeszedł z Fenerbahce Stambuł do Realu Madryt. Ofensywny pomocnik liczył na występ w niedzielę w swoje urodziny. Zapowiadał to zresztą Carlo Ancelotti.

Zawodnik rozgrzewał się przy linii bocznej i miał wejść na plac gry. Carlo Ancelotti zmienił jednak plany, gdy do siatki trafił Luka Modrić.

– Miałem prawo podjąć taką decyzję i nie widzę obowiązku się z tego tłumaczyć. Bramka Modricia sprawiła, że zmieniliśmy nieco taktykę – powiedział na konferencji prasowej Ancelotti.

Media donoszą, że sam zawodnik jest bardzo sfrustrowany. Stracił bowiem wiele tygodni z powodu urazu, a nawet gdy jest zdrowy, nie otrzymuje szans na grę. W mediach spekuluje się, że może to doprowadzić do jego odejścia z klubu. AS sugeruje możliwe wypożyczenie do miejsca, gdzie mógłby liczyć na regularną grę.