Pod wodzą Xaviego, FC Barcelona wróciła do czołówki ligi hiszpańskiej, stając się również jednym z najefektowniej grających drużyn w Europie. W wywiadzie dla “El Mundo Deportivo”, swojego byłego kolegi klubowego, nie mógł się nachwalić Ronaldinho.

Zdaniem Ronaldinho, Xavi już jako piłkarz zdradzał trenerskie aspiracje

Dlatego też Brazylijczyk nie jest zdziwiony sukcesami Xaviego w nowej roli

Mistrz świata 2002 uważa również, że FC Barcelona może jeszcze w tym sezonie zdobyć mistrzostwo Hiszpanii

Renesans formy Barcelony

Gdy Xavi pojawił się na Camp Nou, w listopadzie 2021, FC Barcelona znajdowała się dopiero na 9. miejscu w tabeli La Liga. Pod jego wodzą, w kolejnych 16 meczach ligowych, Duma Katalonii wygrała aż 12 spotkań, dzięki czemu, po 29. kolejkach zajmuje 3. miejsce. Nie udało jej się co prawda awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale w Lidze Europy jest w 1/4 finału. Niepowodzeniem zakończył się także udział Blaugrany w Pucharze Króla, którego była obrońcą (porażka 2:3 z Athletic Bilbao w 1/8 finału).

Były gwiazdor Bracy, Ronaldinho Gaucho (254 mecze i 107 goli dla katalońskiego klubu) nie ma wątpliwości, że renesans formy FC Barcelona to zasługa tylko jednego człowieka – Xaviego.

Barca dogoni Real?

– Xavi wrócił i przywrócił wszystkim związanym z katalońskim klubem nadzieję – przyznał mistrz świata 2002 w rozmowie z “El Mundo Deportivo”. – Jako, że to mój przyjaciel i były kolega z zespołu, bardzo mnie to ekscytuje.

– Jeszcze kiedy był zawodowym piłkarzem, miał wizję gry i myślał jak trener. Widzę to wyraźnie w jego szkoleniowej karierze. To sprawia, też, że wszyscy kibice nie mogą się doczekać kolejnych meczów jego Barcelony – dodał Brazylijczyk.

Ronaldinho zaskoczył też dziennikarzy wyznaniem, że Blaugrana może jeszcze skutecznie powalczyć z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Co prawda w niedawnym El Clasico, Katalończycy rozbili Królewskich 4:0, to jednak w tabeli, Real ma 15 punktów przewagi (choć gracze Xaviego mają też jeszcze dwa mecze do rozegrania mniej).

– Wszyscy jesteśmy podekscytowani tym, jak fantastycznie ostatnimi czasy gra Barcelona. Myślę, że wszystko jest jeszcze możliwe. Jako fan mam taką nadzieję, że Barcę będzie na to stać – powiedział.

