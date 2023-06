Dramatyczna końcówka w ostatniej kolejce La Liga. Do 93. minuty wicemistrzem Hiszpanii była ekipa Atletico Madryt. Jednak gol zdobyty przez Villarreal w doliczonym czasie gry, dał Realowi Madryt wicemistrzostwo ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt został wicemistrzem Hiszpanii

Drużyna Carlo Ancelottiego na finiszu rozgrywek okazała się lepsza od Atletico Madryt

Real Madryt zremisował w meczu z Athletikiem Bilbao

Medalowe rozstrzygnięcia już znane

Na finiszu rozgrywek walka w górnej części tabeli La Liga toczyła się już praktycznie tylko o miejsce numer 2. Bowiem Barcelona zapewniła sobie tytuł mistrzowski na długo przed ostatnią kolejką rozgrywek. Tym samym emocje rozgrzewała rywalizacja pomiędzy dwoma klubami ze stolicy. Real Madryt przed tą serią gier był na drugim miejscu i miał wszystko w swoich rękach, aby to miejsce utrzymać i zdobyć wicemistrzostwo Hiszpanii.

To się udało, choć nie obyło się bez nerwów. “Królewscy” tylko zremisowali w meczu z Athletikiem Bilbao 1:1. A to powodowało, że kluczowy był wynik meczu Atletico Madryt. Podopieczni Diego Simeone aby wskoczyć na pozycję wicelidera musieli wygrać z Villarrealem i liczyć na stratę punktów rywali w wyżej wymienionym meczu. Jednak oni sami zremisowali w doliczonym czasie gry 2:2, choć do 93. minuty prowadzili. Tym samym po srebrne medale La Liga sięgnął Real Madryt zostając wicemistrzem Hiszpanii w sezonie 2022/23.

