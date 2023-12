Imago / Bagu Blanco Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona przeprowadziła transfer, w ramach którego do zespołu dołączył Vitor Roque

Sprowadzenie utalentowanego Brazylijczyka nie zmieni roli Roberta Lewandowskiego

“Marca” ostrzega jednak polskiego snajpera. Jeśli kapitan biało-czerwonych nie poprawi formy, to za jakiś czas może usiąść na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski w roli mentora

Robert Lewandowski ma za sobą kiepskie miesiące w Katalonii. Forma Polaka jest daleko od tego, czego po nim oczekiwano. Zwłaszcza że już w pierwszym sezonie pokazał, co może dać drużynie i w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Po połowie sezonu jego licznik pokazuje tylko 9 bramek w 21 występach. Biorąc pod uwagę, że zeszły sezon zakończył z koroną króla strzelców, to ten wynik nikogo w FC Barcelonie nie satysfakcjonuje.

Blaugrana zdecydował się sprowadzić do klubu Vitora Roque. Choć wcześniej zakładano, że młody Brazylijczyk trafi do Hiszpanii dopiero latem, to problemy zespołu wymusiły wcześniejszy ruch transferowy. “Marca” pochyliła się nad transferem 18-latka i przeanalizowała, co ten ruch może oznaczać dla polskiego napastnika. Według nich przyjście konkurenta do gry dla Lewandowskiego ma wymusić na Polaku poprawę formy w obawie o utratę miejsca w składzie. Jednak zaznaczają przy tym, że póki co Xavi nie planuje drastycznych zmian w składzie.

Choć na ten moment kapitan reprezentacji Polski nie musi się obawiać o utratę miejsca w wyjściowej jedenastce, to jest to dla niego pewna przestroga. Jak podkreśla “Marca” w Barcelonie nie będzie już przywilejów. Jeśli polski napastnik będzie nadal rozczarowywał, to w końcu usiądzie na ławce.

– Wszyscy zawodnicy, w tym były napastnik Bayernu zostali poinformowani o konieczności poprawy swojej gry. Stawką jest mistrzowski tytuł – czytamy na łamach portalu “Marca”.

– Xavi uważa, że wszyscy zawodnicy, także Lewandowski zrozumieli przesłanie rozmowy z szatni podczas meczu z Almerią. Nie ma przywilejów. Nikt nie jest nietykalny i wszyscy muszą dawać z siebie wszystko na boisku – pisze hiszpański portal.

Póki co Lewandowski ma pełnić rolę mentora dla młodszego kolegi. Razem z resztą szatni ma pomóc w jak najszybszym zaaklimatyzowaniu się Vitora Roque w Hiszpanii oraz w zespole.