Real się potknął. Barcelona coraz bliższa mistrzostwa Hiszpanii

Gdy wkraczamy w ostatnie kilka tygodni kampanii La Liga 2022/23, Barcelona jest coraz bliżej zdobycia tytułu, na który czekają od 2019 roku. We wtorek to zadanie ułatwił im Real Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelona pewnie zmierza po pierwszy od 2019 roku tytuł mistzrowski

Dumie Katalonii pozostało osiem spotkań do końca rozgrywek

Blaugrana musiałaby przegrać co najmniej cztery z nich, aby dać szansę Realowi

Barcelona sięgnie po pierwsze od 2019 roku mistrzostwo

Po kilku wpadkach przeciwko Gironie i Getafe, FC Barcelona powróciła na zwycięską drogę w lidze, pokonując Atletico Madryt 1:0 w niedzielę, co pomogło im to przywrócić 11-punktową przewagę nad goniącym ich Realem Madryt, który broni mistrzowskiego tytułu.

Teraz szanse Barcelony na tytuł wydają się być znacznie większe, częściowo dzięki lokalnemu rywalowi Gironie, który we wtorek sensacyjnie pokonał Królewskich 4:2 na Estadio Montilivi.

Ten wynik oznacza, że blaugrana może teraz powiększyć swoją przewagę w tabeli do 14 punktów, jeśli uda jej się pokonać Rayo Vallecano w środowy wieczór.

Ponieważ Blaugrana ma do rozegrania tylko osiem meczów, muszą przegrać co najmniej cztery z nich, aby Real Madryt miał jakiekolwiek nadzieje na tytuł, a najtrudniejszymi rywalami Katalończyków w tym czasie wydają się być Real Betis i Real Sociedad. Zatem w obecnym stanie rzeczy, można bezpiecznie powiedzieć, że Xavi i spółka są na najlepszej drodze do sięgnięcia po mistrzostwo kraju po raz pierwszy od 2019 roku.

