Vinicius Junior powinien wkrótce złożyć podpis pod nowym kontraktem z Realem Madryt. Według hiszpańskich mediów, do finalizacji rozmów może dojść najpóźniej w przyszłym tygodniu. Oficjalnych komunikat można jednak spodziewać się dopiero w lipcu, po powrocie zawodników z wakacji.

Vinicius Junior jest krok od podpisania nowej umowy z Realem Madryt

Brazylijczyk przedłuży kontrakt o co najmniej dwa lata i dzięki niemu będzie mógł liczyć na bardzo dużą podwyżkę

W ostatnim sezonie Vinicius Junior zdobył 22 bramki i zanotował 22 asysty

Real Madryt i Vinicius Junior gotowi do finalizacji rozmów

Vinicius Junior jest obecnie związany umową do czerwca 2024 roku, ale obie strony są zdecydowane na przedłużenie współpracy. Jak informuje Marca, jedynym aspektem, który pozostaje do uzgodnienia jest długość nowej umowy. Real Madryt oferował piłkarzowi kontrakt do 2028 roku, ale Brazylijczyk wolałby krótszy okres – do 2026 lub 2027 roku. Opcja przedłużenia umowy o cztery lata została już na tym etapie wykluczona.

Wraz z podpisaniem nowej umowy, znacznie wzrośnie również wynagrodzenie piłkarza, który w mijającym sezonie był kluczowym zawodnikiem Realu Madryt. Obecnie podstawowa pensja Viniciusa Juniora wynosi 3,2 miliona euro, choć po dodaniu wszelkich bonusów może wzrosnąć do 4 milionów euro. Nowy kontrakt ma natomiast zagwarantować zawodnikowi bazowe wynagrodzenie w wysokości 10 milionów euro.

W obecnej umowie piłkarza z Realem Madryt znajduje się również klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 350 milionów euro. W nowym kontrakcie kwota ta wyniesie równy miliard euro. Taką sumę Królewscy zapisują w umowach swoich największych gwiazd. Ma ona skutecznie odstraszać wszystkie inne zainteresowane kluby.

Vinicius Junior występuje w Realu Madryt od lipca 2018 roku, kiedy trafił do klubu z Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z Flamengo Rio de Janeiro. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 170 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 36 bramek i dokładając do tego 43 asysty. Szczególne wrażenie robią liczby “wykręcone” przez niego w ostatnim sezonie. W 52 meczach zdobył 22 bramki i zanotował 20 asyst.

