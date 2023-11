IMAGO / PA Images / Steven Paston Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Real Madryt może po sezonie stracić trenera

Carlo Ancelotti łączony jest z posadą selekcjonera Reprezentacji Brazylii

Nowym trenerem “Królewskich” miałby zostać Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi może zastąpić swojego rodaka

Real Madryt wciąż nie jest pewne przyszłości swojego aktualnego trenera. Carlo Ancelotti miałby objąć po zakończeniu bieżącego sezonu reprezentację Brazylii. Jeśli spekulacje medialne okażą się prawdziwe, to miejsce utytułowanego szkoleniowca na ławce Realu może zająć inny Włoch. Według dziennika “Sport” hiszpański klub kontaktował się już z obozem Roberto De Zerbiego. 44-latek aktualnie prowadzi Brighton. Jego praca w klubie Premier League jest wysoko oceniana przez innych trenerów, a także właścicieli drużyn. Niedawno Pep Guardiola wskazał, że Włoch byłby idealnym kandydatem do pracy w Manchesterze City, gdy ten opuści “Obywateli”.

Roberto De Zerbi rozpoczął prace na wyspach po tym, jak był zmuszony opuścić Ukrainę. We wrześniu 2022 roku został przedstawiony jako następca Grahama Pottera w zespole “Mew”. W poprzednim sezonie jego Brighton było rewelacją rozgrywek. Zakończyli sezon na 6. miejscu, co dało im awans do fazy grupowej Ligi Europy. Klub z nadmorskiego miasta prowadził jak dotąd w 56 spotkaniach. Wygrał 26 meczów, 12 razy remisował oraz 18 razy przegrał. Jego kontrakt obowiązuję do czerwca 2026 roku.