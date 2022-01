Perfekcyjnie wykonana "jedenastka" przez Benzemę i Real prowadzi do przerwy z Valencią 1:0. Tym samym był to gol nr 3️⃣0️⃣0️⃣ Francuza w koszulce KRÓLEWSKICH! ⚽️🎯🔝



📺 Druga połowa spotkania do obejrzenia w CANAL+ SPORT 👌#HolaLaLiga pic.twitter.com/XE1VWycc8a