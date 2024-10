fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

UEFA stanęła na drodze do wygranej Viniciusa?

Vinicius Junior był medialnym faworytem do zdobycia Złotej Piłki za sezon 2023/2024. Poprowadził wówczas Real Madryt do triumfu w Lidze Mistrzów, lecz okazało się to niewystarczające. Kilka godzin przed galą pojawiły się doniesienia, że to Rodri, czyli drugi z głównych kandydatów, zostanie ostatecznie nagrodzony. Te informacje się sprawdziły – pomocnik Manchesteru City oficjalnie zwyciężył w plebiscycie Złotej Piłki.

Real Madryt zbojkotował plebiscyt, odwołując swój przyjazd na galę. Nie było na niej żadnego przedstawiciela madryckiego klubu, co potraktowano jako symbol solidarności z Viniciusem. W mediach społecznościowych wyniki plebiscytu skomentowali drużynowi koledzy Brazylijczyka, którzy oczywiście nie zgadzali się z werdyktem.

“Relevo” informuje, że stanowisko Realu Madryt w temacie tegorocznej Złotej Piłki jest jednoznaczne. Mistrzowie Hiszpanii uważają, że to UEFA odegrała kluczową rolę i stanęła na drodze do wygranej Viniciusa. Jej napór sprawił, że nagroda powędrowała do rąk Rodriego.

🚨 Real Madrid are clear: "UEFA's hand is behind the Ballon d'Or that Vinicius Jr did not win."



(Source: @relevo) pic.twitter.com/rDV8FOFgQx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2024

Real Madryt oraz UEFA mają na pieńku, odkąd pojawiły się pierwsze informacje o planie stworzenia Superligi. Jednym z głównych zwolenników tego projektu jest Florentino Perez. Na poparcie swojej tezy Królewscy przypominają, że w tym roku UEFA współpracowała z France Football przy plebiscycie Złotej Piłki pierwszy raz od 70 lat.