Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt z problemami. Gwiazdy kontuzjowane

Real Madryt dość przeciętnie rozpoczął nowy sezon La Liga. Napakowany gwiazdami zespół Carlo Ancelottiego po czterech pierwszych meczach nowego sezonu La Liga ma na swoim koncie osiem punktów. Królewscy wygrali bowiem do tej pory tylko swoje domowe starcia, z Realem Valladolid oraz Real Betis. Z kolei z wyjazdów dwukrotnie wracali oni z remisami 1:1 i to z zespołami raczej środka tabeli, a nie jej górnej części.

Niemniej przed Carlo Ancelottim kolejny spory problem. Chodzi mianowicie o fakt, że kontuzji lewej stopy nabawił się Aurelien Tchouameni. Reprezentant Francji to trzeci gracz Realu Madryt, który w ostatnich dniach nabawił się urazu. Wcześniej o problemach zdrowotnych informowano w przypadku Ferlanda Mendy’ego oraz Dani’ego Ceballosa.

Uraz 24-letniego pomocnika nie jest jednak zbyt poważny i ten powinien wrócić do treningów być do dyspozycji na mecz z Realem Sociedad. Mimo to opuścił on zgrupowanie reprezentacji Francji. W przypadku Mendy’ego sytuacja ma się podobnie, ale trudniejszy jest przypadek Hiszpana, który pauzować może przez kilka tygodni.

