Real Madryt rozpocznie negocjacje z trenerem! To nie Xabi Alonso

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów przyspiesza zmianę na stanowisku szkoleniowca. Diario Sport twierdzi, że Królewscy zwrócili się do konkretnego trenera, który zgodził się podjąć rozmowy.

dpa picture alliance / CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Carlo Ancelotti

Real szuka dalej. Niemiec za Ancelottiego?

Dni Carlo Ancelottiego na Santiago Bernabeu są policzone. Jeżeli Włoch nie zostanie zwolniony przed końcem sezonu, na pewno odejdzie po jego zakończeniu. Real Madryt nie widzi przyszłości z 65-latkiem u steru i szuka jego następcy. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że drużynę obejmie Xabi Alonso. Jednak teraz do gry wkroczyło nowe nazwisko.

Diario Sport przekonuje, że Real zwrócił się do Jurgena Kloppa, a ten… wyraził zainteresowanie podjęciem pracy w Madrycie i postanowił podjąć negocjacje z Los Blancos. To spora niespodzianka, ponieważ jeszcze nie tak dawno media sugerowały, że Niemiec nie zamierza rezygnować z posady dyrektora sportowego w koncernie Red Bulla.

Zobacz WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Jednak najnowsze doniesienia przekonują o zmianie narracji. Klopp wcale nie jest zadowolony z pracy “na zapleczu” i rozważa powrót za linię boczną. Tę szansę może dać mu Real, który ciągle nie osiągnął porozumienia z Xabim Alonso. Hiszpan na razie nie myśli o rozstaniu z Bayerem Leverkusen. W ten sposób na pole position znalazł się były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu.