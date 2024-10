Real Madryt podjął kluczową decyzję w sprawie transferów

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Villarreal CF

Real wzmocni tę pozycję

Problemy kadrowe nie omijają Realu Madryt od dłuższego czasu. Los Blancos regularnie mierzą się z nadmiarem kontuzji, a nieobecni piłkarze nie mają wartościowych zmienników. Thibaut Courtosi, Ede Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Vinicius Junior – ci zawodnicy obecnie zmagają się z urazami.

Carlo Ancelotti często nie ma zbyt szerokiego pola manewru, zwłaszcza w przypadku defensywy. W letnim okienku na Santiago Bernabeu nie trafił ani jeden zawodnik tej formacji. To zdecydowanie utrudnia pracę włoskiemu szkoleniowcowi. Jednak niedługo ma się to zmienić, zdradza Matteo Moretto. Klub z Madrytu nakreślił plan na wzmocnienie kadry.

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiego dziennikarza Real sprowadzi środkowego obrońcę. Chociaż włodarze Królewskich są pewni, że uda im się pozyskać piłkarza, który zwiększy rywalizację na tej pozycji, to na razie nie jest jasne, kiedy sfinalizują ten transfer. Chociaż madrytczycy potrzebują takiego ruchu “na wczoraj”, to niewykluczone, że będą musieli poczekać aż do lata.

