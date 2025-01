Gorąco w meczu Real – Mallorca, Vinicius starł się z rywalem

Real Madryt w czwartkowy wieczór wywalczył awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii, pokonując Mallorkę. Tymczasem emocji nie brakowało do ostatniej minuty rywalizacji.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Pablo Maffeo

Vinicius Junior w ostrej wymianie zdań z Pablo Maffeo

Real Madryt zrealizował plan i wywalczył awans do finałowego spotkaniu w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Królewscy w czwartkowy wieczór pokonali Mallorkę (3:0) i w niedzielę zmierzą się z FC Barceloną w El Clasico. Tymczasem w trakcie samego spotkania nie brakowało też emocji poza sportowych.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

W roli głównej wystąpili Vinicius Junior oraz Pablo Maffeo. Pojedynków z udziałem obu graczy nie brakowało. Jeden z ciekawszych miał miejsce w 13. minucie. Obrońca Mallorki w rywalizacji bark w bar z Brazylijczykiem w końcu szturchnął przeciwnika i się zaczęło.

Vinicius Junior w odwecie dotknął ręką klatki piersiowej gracza rywali. 27-latek natomiast upadł na murawę, chcąc przekonać arbitra, że odczuwa ból. Sędzia zawodów Ricardo de Burgos Bengoetxea finalnie jednak nie ukarał żadnego z graczy żółtą kartką, ograniczając się do reprymendy słownej. To nie był jednak koniec konfliktu między stronami. Po meczu, gdy zawodnicy udali się do tuneli, Brazylijczyk jeszcze raz starł się z Hiszpanem, wyrażając swoje duże niezadowolenie związane z postawą rywala. Finalnie musiał interweniować asystent pierwszego trenera Davide Ancelotti.

Ekipa z Madrytu kolejne swoje spotkanie rozegra 12 stycznia. Zmierzy się z zespołem Hansiego Flicka. Mecz z udziałem Realu i Barcelony zacznie się o godzinie 20:00 na arenie King Abdullah Sports City w Jeddah. Niewykluczone, że będzie to pierwsze El Clasico w historii z udziałem dwóch polskich zawodników, czyli Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Czytaj więcej: Real planuje wietrzenie szatni. Ci gracze mają pożegnać giganta La Liga