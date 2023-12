IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Toni Kroos

Real chce o rok przedłużyć kontrakt z Kroosem

Obecna umowa wygasa po zakończeniu sezonu

Pomocnik waha się z podjęciem decyzji

Real planuje przedłużyć kontrakt z Kroosem

Chociaż pierwsze oznaki tego sezonu sugerowały, że Toni Kroos może odgrywać mniejszą rolę w Realu Madryt, doświadczony pomocnik ponownie wyróżniał się w drużynie Królewskich i był jedną z wiodących postaci u Carlo Ancelottiego.

Toni Kroos, który w przyszłym miesiącu skończy 34 lata, w zeszłym sezonie przedłużył kontrakt z Los Blancos jedynie o rok, co oznacza, że jego umowa wygasa w czerwcu 2024 roku. W międzyczasie pojawiły się już spekulacje, że latem może pożegnać się z Realem Madryt.

Wygląda jednak na to, że Królewscy mają inne plany wobec swojej gwiazdy. Madrycki AS informuje bowiem, że klub wkrótce planuje zaoferować Kroosowi kolejne przedłużenie kontraktu o rok, a co za tym idzie Niemiec pozostałby na Santiago Bernabeu do 2025 roku.

Kroos nie jest jeszcze przekonany odnośnie swojej przyszłości. Dziennikarze donoszą jednak, że Ancelotti i pozostali zawodnicy Realu mają przekonywać pomocnika do przyjęcia oferty klubu.

