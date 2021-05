Luka Modrić będzie kontynuował swoją karierę w Realu Madryt. Chorwacki pomocnik zdecydował się na przedłużenie kontraktu, który wygasał z końcem czerwca.

Luka Modrić w przyszłym sezonie nadal będzie występował w zespole Realu Madryt

Nowa umowa chorwackiego pomocnika obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 roku

Modrić nadal w Realu Madryt

We wtorkowe popołudnie Real Madryt oficjalnie potwierdził podpisanie nowej umowy z Luką Modriciem. Obie strony doszły w tej sprawie do porozumienia już jakiś czas temu, ale finalizację i złożenie podpisów zaplanowano na okres po zakończeniu sezonu. We wtorek obie strony przedłużyły swoją współpracę do czerwca 2022 roku. Umowa została przedłużona o rok, co jest zgodne z polityką Realu Madryt, która dotyczy zawodników powyżej 30 roku życia. Pozwala ona na podpisywanie umów z zawodnikami tylko na 12 miesięcy. Nie było to jednak przeszkodzą dla reprezentanta Chorwacji, który od dawna był zdecydowany na pozostanie w klubie. Nie wyklucza również możliwości zakończenia w nim kariery.

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

Dziewięć lat w Madrycie

35-letni pomocnik piłkarzem Realu Madryt jest od sierpnia 2012 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Hiszpanii za 35 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. Od tamtej pory rozegrał w barwach Królewskich 391 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 28 bramek i notując 61 asyst.

W zakończonym już sezonie był podstawowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Zinedine’a Zidane’a. Łącznie wystąpił w 48 spotkaniach, strzelając sześć goli i dokładając do tego sześć asyst.

W trakcie dziewięcioletniego pobytu w Madrycie czterokrotnie wygrywał z Realem rozgrywki Ligi Mistrzów, a także dwa razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. W 2018 roku zdobył również Złotą Piłkę – nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie.

Sprawdź także: Kadra reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020 bez zawodników Realu