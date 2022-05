PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Real Madryt, po świetnej pierwszej i spokojnej drugiej połowie, wysoko pokonał Levante w 36. kolejce La Ligi. Królewscy zagrali w stylu godnym mistrza, za to wynik ten dla Granotas oznacza spadek z hiszpańskiej ekstraklasy. Luka Modrić w pierwszej połowie zanotował aż trzy asysty przy trafieniach kolegów. Po zmianie stron hat-tricka skompletował zaś Vinicius

Real Madryt w fantastycznym stylu pokonał Levante (6:0)

Gole dla Królewskich zdobywali Ferland Mendy, Karim Benzema, Rodrygo oraz Vinicius, który zanotował hat-tricka. Luka Modrić asystował przy aż trzech trafieniach kolegów w pierwszej połowie

Porażka oznacza dla Granotas spadek do Segunda Division

Levante w drugiej lidze, Benzema wyrównał rekord, koncert Modricia i Viniego

Tego dnia na boisku widać było odzwierciedlenie tabeli. Mistrz grał z czerwoną latarnią i widać to było, jak na dłoni. Real Madryt objął prowadzenie już w trzynastej minucie. Po świetnym prostopadłym podaniu Luki Modricia w pole karne wpadł Ferland Mendy. Francuz poczekał i zdecydował się uderzyć na krótki słupek, czym zaskoczył bramkarza Levante. To był dopiero początek koncertu Królewskich. Jeszcze przed przerwą gospodarze strzelili kolejne trzy gole. Najpierw piłkę do siatki głową skierował Karim Benzema. Francuz tym golem wyrównał rekord strzelecki Raula w białej koszulce.

KARIM BENZEMA



Francuz strzelił 3️⃣2️⃣3️⃣ gola dla Realu Madryt i wyrównał rekord Raúla!





W 34. minucie po źle wykonanym przez Levante rzucie rożnym piłkę przejął Rodrygo. Brazylijczyk sklepał w polu karnym z Modriciem, po czym oddał strzał nie do obrony. Tuż przed przerwą kolejny cios Żabom zadał Vinicius. I, tak, jemu też asystował genialny Chorwat. Łącznie 36-latek zaliczył aż trzy ostatnie podania w pierwszej połowie.

Po zmianie stron show skradł już Vinicius. Brazylijczyk dołożył kolejne dwa trafienia i skompletował pierwszego hat-tricka w barwach Realu Madryt.

Ostatecznie Królewscy zakończyli znęcanie się nad rywalem na wyniku 6:0. Porażka oznacza, że Levante po pięciu latach w La Lidze spadła do drugiej ligi.