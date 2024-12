Real gra o przełamanie. Przewidywane składy na mecz z Getafe

Real Madryt zmierzy się dzisiaj z zespołem Getafe. Królewscy chcą się przełamać po porażce w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Oto przewidywane składy na to starcie w La Liga.

Źródło: AS

Źródło: AS

Craig Mercer/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Sporo zmian na mecz z Getafe

Real Madryt podejmie dzisiaj na Santiago Bernabeu w meczu 15. kolejki hiszpańskiej La Liga zespół Getafe. Jest to bardzo ważny mecz dla Królewskich, bowiem muszą oni się przełamać po ostatniej dotkliwej porażce i ogólnie słabszej formie w ostatnim czasie. Przypomnijmy, w środku tygodnia ulegli oni ekipie Liverpoolu 0:2 w Lidze Mistrzów. Poza tym w ostatnich tygodniach lepszy był od nich Milan oraz Barcelona.

WIDEO: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Tym razem czeka na nich nieco łatwiejsze zadanie, bowiem rywalem będzie zespół Getafe. Niemniej wielu kibiców ma obawy co do tego, jak zaprezentuje się ich zespół. Oto przewidywane składy na to starcie w La Liga według hiszpańskiego dziennika “AS”.

Real Madryt: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia, Valverde, Modrić, Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappe.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Duarte, Alderete, Diego Rico, Uche, Milla, Arambarri, Nyom, Alvaro Rodriguez, Carles Perez.

Czytaj więcej: Ancelotti przekazał dobre wieści. To szansa dla Realu Madryt