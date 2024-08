fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real rezygnuje z transferu obrońcy

Real Madryt sprowadził tego lata Kyliana Mbappe, który wspólnie z Rodrygo, Viniciusem Juniorem i Jude Bellinghamem ma stworzyć zabójczy kwartet ofensywy. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się również o potencjalnym transferze nowego defensora. Nacho Fernandez postanowił zakończyć swoją przygodę na Santiago Bernabeu, a Rafa Marin został sprzedany do Napoli. W związku z dalszą rehabilitacją Davida Alaby Carlo Ancelotti na starcie sezonu ma do dyspozycji tylko trzech środkowych obrońców – Antonio Rudigera, Edera Militao i Jesusa Vallejo. Niekomfortowa sytuacja skłoniła Włocha do prośby o wzmocnienie tej pozycji, a wśród kandydatów wymieniano Aymerica Laporte. W Madrycie ostatecznie uznano, że nowy defensor nie jest potrzebny, dlatego szybko zrezygnowano z tego pomysłu.

Ancelotti zgadza się, że kadra na sezon 2024/2025 jest już kompletna. Pod nieobecność Alaby w razie konieczności szanse mają otrzymać młodzi zawodnicy. Zastępstwem dla Militao lub Rudigera może być również Aurelien Tchouameni, który w przeszłości rozegrał kilka meczów na środku obrony.

– Uważam, że kadra jest zamknięta. Uznaliśmy, że nie potrzebujemy stopera. Myślimy, że Alaba szybko wróci na swój poziom. Młodzi zawodnicy też są gotowi do gry. Nie wszyscy, ale niektórzy tak – przekonuje włoski szkoleniowiec.

Królewscy udanie zainaugurowali sezon, wygrywając z Atalantą 2-0 w Superpucharze Europy. W pierwszej kolejce La Liga czeka ich wyjazdowa rywalizacja z Mallorcą.