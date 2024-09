Real Madryt stanął na wysokości zadania. Dublet Mbappe [WIDEO]

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt pokonuje Real Betis

Na koniec niedzielnych zmagań w ramach 4. kolejki rozgrywek La Liga do gry wkroczył Real Madryt. “Królewscy” tego wieczoru przed własną publicznością podejmowali Real Betis. Podopieczni Carlo Ancelottiego przystępowali do tego meczu w złych nastrojach, po tym jak zremisowali w ostatnim starciu z Las Palmas (1:1). “Los Verdiblancos” natomiast w tygodniu odnieśli zwycięstwo nad Krywbasem Krzywy Róg (3:0) i zakwalifikowali się do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy.

Pierwsza odsłona rywalizacji toczyła się pod dyktando Realu Madryt. Gospodarze częściej operowali piłką przy nodze, a także oddawali więcej strzałów na bramkę. Real Betis starał się odgryzać “Królewskim”, ale były to sporadyczne sytuacje. Finalnie w pierwszej połowie kibice nie obejrzeli trafień.

Drugie 45 minut miało podobny przebieg. Ale Real Madryt zdołał wreszcie wpakować futbolówkę do bramki. W 68. minucie Federico Valverde sprytnie odnalazł Kyliana Mbappe. Francuz dokładnym strzałem w lewy dolny róg bramki pokonał golkipera Realu Betis. Chwilę później napastnik “Królewskich” podwyższył wynik z rzutu karnego. Finalnie dublet 25-latka zapewnił podopiecznych Carlo Ancelottiego komplet punktów.

KYLIAN MBAPPE! Kibice Realu doczekali się, Francuz strzela pierwszego ligowego gola w barwach "Królewskich"! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/ik350vS646 pic.twitter.com/tSXvEx1SMO — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 1, 2024

Real Madryt w kolejnym ligowym meczu zmierzy się z Realem Sociedad. Real Betis z kolei zagra z Leganes.

Real Madryt – Real Betis 2:0

Mbappe (68′, 75′)

