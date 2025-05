Xabi Alonso zbawieniem? Piłkarz Realu marzy o zmianie trenera

Real Madryt w roli następcy Carlo Ancelottiego widzi Xabiego Alonso. Ze zmiany trenera cieszy się Arda Guler, który u Włocha nie dostaje zbyt wielu szans - informuje "AS".

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso nadzieją dla Gulera

Carlo Ancelotti wraz z końcem sezonu ma opuścić szeregi Realu Madryt. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale media nie mają wątpliwości, że rozczarowujące wyniki w ostatnich miesiącach poskutkują właśnie zwolnieniem włoskiego szkoleniowca. Na Santiago Bernabeu szykują rewolucję, która obejmie ławkę trenerską, a także kadrę zespołu.

Wszystko wskazuje na to, że następcą Ancelottiego zostanie Xabi Alonso, który już w zeszłym roku znajdował się na liście życzeń Królewskich. Wówczas strony nie były gotowe do nawiązania współpracy, ale teraz ma być inaczej. Trener jest zdecydowany na opuszczenie Bayeru Leverkusen i przenosiny do hiszpańskiego giganta. Z medialnych sugestii wynika, że wszystkie szczegóły zostały już uzgodnione, a oficjalne potwierdzenie nastąpi zaraz po zakończeniu trwającej kampanii.

Zobacz również: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

Szatnia Realu jest w pełni świadoma, że do zmiany dojdzie, a Alonso zostanie nowym szkoleniowcem. Z tego obrotu spraw cieszy się w szczególności Arda Guler. „AS” twierdzi, że nie było mu po drodze z Ancelottim, o czym świadczy częstotliwość jego występów. Turecki pomocnik wybierając ofertę z Madrytu liczył na więcej, ale dotąd nie był zbyt ważny w drużynie.

Ma się to zmienić pod wodzą Alonso, który chciał Gulera wcześniej w Bayerze. Podczas pracy w Bundeslidze udowodnił, że potrafi stawiać i rozwijać młodzież. Tak samo ma się stać z tureckim talentem, który w tym sezonie uzbierał cztery bramki oraz osiem asyst.