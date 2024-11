Real może odetchnąć z ulgą. Ważny zawodnik wróci szybciej ze zgrupowania kadry

Real Madryt, zmagający się z falą kontuzji kluczowych zawodników, otrzymał dobre wieści. Eduardo Camavinga wróci wcześniej ze zgrupowania reprezentacji. Francuski pomocnik ominie ostatnie mecze swojej drużyny, co pozwoli mu na odpoczynek przed kolejnymi wyzwaniami w La Liga.

Eduardo Camavinga

Camavinga z powodu nadmiaru kartek wróci szybciej do Madrytu

Real Madryt rozpoczął przerwę reprezentacyjną z dużymi problemami kadrowymi. Na liście kontuzjowanych znajdują się m.in. Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal i Lucas Vazquez. Chociaż Alaba wkrótce ma wrócić do treningów, sztab szkoleniowy obawia się, że kolejna kontuzja kluczowego zawodnika mogłaby jeszcze bardziej utrudnić walkę na wielu frontach.

Eduardo Camavinga, który stał się jednym z filarów pomocy Realu, otrzymał w meczu Francji przeciwko Izraelowi żółtą kartkę, co skutkuje jego zawieszeniem w następnym spotkaniu Ligi Narodów przeciwko Włochom. To pozwala mu na wcześniejszy powrót do Madrytu. Pomocnik nie rozegra już żadnych spotkań w kadrze w tym roku i będzie miał więcej czasu na odpoczynek.

Dzięki temu Real Madryt uniknie ryzyka, że Camavinga nabawi się kontuzji podczas gry dla Les Blues, co w obecnej sytuacji mogłoby być wielkim problemem dla Carlo Ancelottiego, który już teraz ma nie mały ból głowy przy ustalaniu składu na mecz.

Wcześniejszy powrót Camavingi to nie tylko ulga dla sztabu, ale także okazja dla młodego pomocnika na regenerację sił przed wznowieniem rozgrywek ligowych. Real Madryt zmierzy się z Leganes 24 listopada, a Francuz, mając kilka dni odpoczynku więcej, powinien być w pełni gotowy, aby ponownie stanowić o sile środka pola.