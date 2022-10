Real Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (16.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Kibice przed każdym sezonem wpatrują w terminarzu rozgrywek pojedynków tych drużyn. Pierwszą okazję w sezonie 2022/23 do spotkania się na murawie będą miały już w niedzielę. Mecz na Santiago Bernabeu zapowiada się niezwykle ciekawie.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt FC Barcelona 2.30 3.70 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 16:55 .

Real Madryt – Barcelona, typy i przewidywania

Niedzielne El Clasico to gwarantowane emocje. Możemy być pewni, że obie drużyny wybiegną na murawę z jednym celem, jakim jest zdobycie kompletu punktów. W Barcelonie przede wszystkim liczą na Roberta Lewandowskiego, który imponuje skutecznością, a swoją wysoką formę potwierdził w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Dla Polaka to również świetna okazja do wpisania się do historii pojedynków między tymi drużynami i zrobi wszystko, aby wpisać się na listę strzelców. My nie mamy wątpliwości, że tak się stanie i stawiamy na jego gola. Nasz typ: bramka Lewandowskiego

Real Madryt – Barcelona, ostatnie wyniki

Niedzielne spotkanie będzie pojedynkiem drużyn, które przewodzą aktualnie w tabeli La Liga. Zarówno Real Madryt, jak i Barcelona zapisały do tej pory na swoje konto siedem zwycięstw i jeden remis. Tym samym mają na swoich kontach po 22 punkty, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu fotel lidera zajmuje Duma Katalonii. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że zespół Xaviego Hernandeza w ośmiu rozegranych spotkaniach stracił zaledwie jednego gola.

Przed tygodniem obie drużyny zgodnie zapisały na swoje konto komplet punktów, ale wygrane wcale nie przyszły im łatwo. Real Madryt skromnie 1:0 pokonał na wyjedzie Getafe, natomiast Barcelona przed własną publicznością ograła 1:0 Celtę Vigo.

W mijającym tygodniu obie jedenastki rywalizowały również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Real Madryt szczęśliwie zremisował 1:1 w Warszawie z Szachtarem Donieck. FC Barcelona stoczyła natomiast na Camp Nou prawdziwą bitwę z Interem Mediolan. Mecz zakończył się remisem 3:3, a nadzieje Dumy Katalonii na awans do fazy pucharowej dwoma trafieniami przedłużył Robert Lewandowski.

Real Madryt – Barcelona, historia

Rywalizacja tych drużyn jest stałym elementem piłkarskiej historii. Pojedynki Realu z Barceloną, bez względu ich sytuację, zawsze dostarczają ogromnych emocji i cieszą się wielkim zainteresowaniem. W ostatnim czasie zdecydowanie lepiej radził sobie w nich Real Madryt, ale ostatnie El Clasico zakończyło się efektowną wygrana 4:0 Barcelony. Wcześniej Duma Katalonii nie potrafiła wygrać żadnego z pięciu ligowych meczów z Królewskimi.

W Madrycie z pewnością pamiętają o marcowej klęsce przed własną publicznością i w niedzielne popołudnie będą chcieli zrewanżować się swoim odwiecznym przeciwnikom. Co ciekawe, w wyjściowym składzie Dumy Katalonii, z różnych względów nie znajdzie się prawdopodobnie żaden z zawodników, który w ostatnim El Clasico wpisywał się na listę strzelców.

Real Madryt – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przy ustalaniu kursów na niedzielne El Clasico biorą pod uwagę przede wszystkim miejsce rozgrywania tego spotkania. Z tego względu większe szanse na wygraną dają Królewskim. Kursy na zwycięstwo gości sięgają obecnie nawet 3.15. Taki kurs znajdziecie w ofercie STS, który na ten weekend przygotował również specjalną ofertę – zakład bez ryzyka do 130 zł. Możecie go otrzymać rejestrując konto i podając STS kod promocyjny GOAL100.

Real Madryt Remis FC Barcelona 2.25 3.50 3.15 2.30 3.70 3.00 2.30 3.70 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 16:55 .

Real Madryt – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do niedzielnego spotkania poważnie osłabione. Największym zmartwieniem dla trenera Realu Madryt Carlo Ancelottiego jest absencja bramkarza Thibaut Courtois. Belga między słupkami będzie zmuszony zastąpić Andrij Łunin. Ponadto na murawie Santiago Bernabeu w niedzielę zabraknie Daniego Ceballosa.

Dłuższa lista nieobecnych jest w ekipie Barcelony, ale trener Xavi Hernandez musi się powoli do tego przyzwyczaić. Ze względów zdrowotnych nie wystąpią Ronald Araujo, Hector Bellerin, Andreas Christensen i Memphis Depay. Dobrą wiadomością dla Dumy Katalonii jest powrót do pełnej sprawności Julesa Kounde.

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modrić, Tchouameni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Real Madryt – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne El Clasico pomiędzy Realem Madryt i Barceloną rozpocznie się o godzinie 16:15. Jeżeli szukasz transmisji mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Mecz, który będzie transmitowany na kanałach Eleven Sports 1 i CANAL+ Premium, zupełnie za darmo obejrzysz dzięki internetowej usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Jest również inna bardzo ciekawa opcja na obejrzenie tego spotkania. Transmisja będzie bowiem dostępna w usłudze CANAL+ online, do której dostęp jest teraz w świetnej cenie pozwalającej zaoszczędzić aż 144 zł. Za półroczną subskrypcję pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy tylko 240 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje jedynie 40 zł. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem naszej strony.

