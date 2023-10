W hiszpańskich mediach pojawiają się spekulacje na temat powrotu do gry Raphinhy, który doznał kontuzji w piątkowym meczu FC Barcelony z Sevillą. Według dziennikarza Achrafa Bena Ayada Brazylijczyk może wrócić już po przerwie na mecze reprezentacyjne.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha doznał kontuzji w meczu z Sevillą

Pierwsze prognozy nie były zbyt optymityczne

Okazuje się, że Brazylijczyk może wrócić do gry za trzy tygodnie

Kontuzja Raphinhy jednak nie tak poważna

W piątkowym meczu z Barcelony z Sevillą Raphinha opuścił boisko w 37. minucie z urazem mięśniowym. Pierwsze prognozy nie były optymistyczne, a Javi Miguel donosił, że Brazylijczyka zabraknie przez miesiąc ze względu na naderwanie mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. Tym samym jego udział w El Clasico zaplanowanym na 28 października byłby wykluczony.

W sobotę FC Barcelona w oficjalnym komunikacie potwierdziła uraz swojego zawodnika. Jednak według najnowszych informacji przekazywanych przez Achrafa Bena Ayada rośnie optymizm co do powrotu Raphinhy do zdrowia i istnieje przeczucie, że skrzydłowy może wrócić wkrótce po przerwie na mecze międzypaństwowe.

Pewne jest, że 26-latek opuści dwa kolejne mecze z FC Porto w Lidze Mistrzów UEFA i Granadą w La Liga.

