fot. PressFocus Na zdjęciu: Quique Setien

Poznaliśmy nazwisko nowego szkoleniowca Villarrealu. Kontrakt do połowy 2024 roku podpisał Quique Setien, który po rozstaniu z FC Barceloną przebywał na trenerskim bezrobociu.

Unai Emery został w poniedziałek ogłoszony nowym szkoleniowcem Aston Villi

Współpracę z Villarrealem rozpoczął z kolei Quique Setien

Były opiekun FC Barcelony podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku

Szybka decyzja Villarrealu

Współpraca Unaia Emery’ego z Villarrealem układała się bardzo dobrze. W poprzednim sezonie udało się wyeliminować Bayern Monachium i zagrać w półfinale Ligi Mistrzów, natomiast w bieżącej kampanii “Żółta Łódź Podwodna” również wyglądała na jedną z mocniejszych ekip w La Lidze. Niespodziewanie w poniedziałek doszło do rozstania, bowiem Emery zdecydował się przyjąć ofertę Aston Villi i przeniósł się na Wyspy Brytyjskie.

Poszukiwania nowego szkoleniowca w Villarrealu nie trwały długo, bowiem sprawa wyjaśniła się już we wtorek. Z klubem związał się Quique Setien, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

Oznacza to, że Hiszpan wraca na ławkę trenerską po ponad dwuletniej przerwie. W sierpniu 2020 roku doszło do jego rozstania z FC Barceloną i od tego czasu przebywał on na piłkarskim bezrobociu.

¡Quique Setién, nuevo entrenador del Villarreal CF!



¡Bienvenido, @QSetien 💛! — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2022

Setiena cechuje ofensywny i atrakcyjny styl gry. Swoje nazwisko w hiszpańskim futbolu zbudował na udanej kadencji w Realu Betis, gdzie przebywał w latach 2017-2019.

Po obiecującym początku sezonu Villarreal nieco przygasł, a po jedenastu kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli, ze stratą pięciu punktów do podium. “Żółta Łódź Podwodna” wywalczyła sobie ponadto awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

