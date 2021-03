Piąty remis w tym sezonie zanotował Real Madryt. W poniedziałkowym meczu 25. kolejki mistrzowie Hiszpanii podzielili się punktami z Realem Sociedad. Spotkanie na Estadio Alfredo di Stefano zakończyło się wynikiem 1:1.

Zwycięskie serie Realu Madryt i Realu Sociedad

Real Madryt przystępował do poniedziałkowego spotkania z nadzieją na odniesienie piątego ligowego zwycięstwa. Ostatnia seria wygranych pozwoliła Królewskim ze stolicy odrobić siedem punktów straty do prowadzącego w tabeli Atletico Madryt. Na wizytę do Madrytu udał się jednak Real Sociedad, który wygrał trzy ostatnie mecze i również chciał potwierdzić dobrą dyspozycję.

Pierwsza połowa ostatniego meczu 25. kolejki La Liga była pod kontrolą podopiecznych Zinedine’a Zidane’a. Gospodarze zdecydowanie częściej gościli pod polem karnym przeciwnika, ale niewiele z tego wynikało. Zdecydowanie najbliżej wyjścia na prowadzenie Królewscy byli w 22. minucie, gdy po zagraniu Lucasa Vazqueza na bramkę Realu Sociedad uderzał Mariano Diaz. Gości przed stratą gola uratowała jednak poprzeczka.

W pierwszej odsłonie na bramkę gości z San Sebastian próbowali również uderzać Marco Asensio czy Toni Kroos, ale piłka mijała bramkę strzeżoną przez Remiro. Ostatecznie na przerwę obie drużyny udały się przy bezbramkowym rezultacie.

Gole po przerwie

Druga część meczu świetnie ułożyła się dla podopiecznych Imanola Alguacila, którzy dziesięć minut po wznowieniu gry objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu Nacho Monreala z lewego skrzydła do piłki w polu karnym dopadł Portu i uderzeniem głową nie dał żadnych szans Thibaut Courtois. Od tego momentu goście z Kraju Basków starali się przede wszystkim kontrolować wydarzenia na boisku.

Robili to skutecznie niemal do końca meczu. W 89. minucie gospodarzom w końcu udało się zaskoczyć ich defensywę. Po dograniu Lucasa Vazqueza jeden punkt Realowi Madryt uratował Vinicius Junior.

Po tym spotkaniu Real Madryt zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli z pięcioma punktami straty do Atletico. Na drugim miejscu, z taką samą liczbą punktów co zespół Zinedine;a Zidane’a, plasuje się FC Barcelona. Duma Katalonii ma jednak na swoim koncie jedno spotkanie rozegrane więcej.