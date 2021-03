W pierwszym pojedynku sobotnich zmagań 26. kolejki La Liga, Real Valladolid rywalizował z Getafe. Mecz już od samego początku ułożył się po myśli gospodarzy. Ostatecznie, szybko strzelone bramki przeważyły o losach całego widowiska (2:1). Natomiast Elche dosyć niespodziewanie pokonało Sevillę 2:1. Jeszcze dzisiaj czeka nas pojedynek Cadizu z Eibarem i Osasuny z Barceloną.

Walkę o przetrwanie wygrał Real Valladolid

Starcie drużyn z dolej tabeli najciekawsze było w pierwszej połowie. Jeszcze przed przerwą, obie strony umieściły piłkę w siatce. Zdecydowanie lepiej w ofensywie radzili sobie piłkarze Realu Valladolid, którzy jeszcze przed drugim kwadransem cieszyli się dwubramkowym prowadzeniem. Getafe, co prawda zdołało zmniejszyć straty do minimum, jednak nie było na tyle skuteczne, aby doprowadzić do remisu.

Sevilla pokonana przez beniaminka

W pierwszej połowie tego meczu niewiele się działo, żadna z drużyn nie potrafiła oddać celnego strzału, dlatego do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej połowie na dwubramkowego prowadzenie dosyć nieoczekiwanie wyszli zawodnicy Elche. W 90. minucie Luuk de Jong zdobył dla Sevilli trafienie kontaktowe. Dla Andaluzyjczyków jest to druga porażka z rzędu w lidze hiszpańskiej.

Pozostałe sobotnie mecze La Ligi:

18.30 Cadiz CF – SD Eibar

21.00 Osasuna Pampeluna – FC Barcelona

