Cztery bramki w dwóch meczach, dwie nagrody MVP i radość setek tysięcy kibiców oglądających zwycięstwa nad Realem Sociedad i Realem Valladolid. Znakomity start w FC Barcelonie notuje Robert Lewandowski, który jest zewsząd chwalony. Polak otrzymał w środę nominację do tytułu zawodnika miesiąca w La Liga.

Robert Lewandowski w trzech pierwszych meczach ligowych zanotował dla FC Barcelony cztery trafienia

Polak został dwukrotnie nagrodzony statuetką MVP

34-latek znalazł się wśród zawodników nominowanych do nagrody dla zawodnika miesiąca w La Liga

Świetny czas Lewandowskiego w Barcelonie

Po słabym spotkaniu z Rayo Vallecano gra FC Barcelony wskoczyła na właściwe tory, a klub odniósł imponujące zwycięstwa nad Realem Sociedad i Realem Valladolid. Znacząco przyczynił się do nich Robert Lewandowski. Polak strzelił dwie bramki Baskom i kolejne dwa trafienia dołożył w rywalizacji z beniaminkiem La Liga, dzięki czemu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi hiszpańskiej zajmuje pierwsze miejsce ex aequo z Borją Iglesiasem z Realu Betis.

Kapitan reprezentacji Polski został wybrany MVP meczów z Realem Sociedad i Valladolid, a portal WhoScored umieścił go dwukrotnie w najlepszej jedenastce kolejki. Postawa Lewandowskiego została doceniona również przez władze La Ligi. Został on nominowany do nagrody dla najlepszego zawodnika miesiąca.

Oprócz Lewandowskiego wśród siedmiu nominowanych zawodników znaleźli się również: Borja Iglesias, Kang-Inn Lee, Vinicius Jr., Iago Aspas, Geronimo Rulli i Chimy Avilla. Biorąc pod uwagę dokonania wymienionych piłkarzy, największym konkurentem 34-latka do nagrody zawodnika miesiąca w La Liga jest napastnik Realu Betis. Również strzelił on cztery bramki, a Los Verdiblancos po trzech kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw.

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej La Liga. Wyniki powinniśmy poznać za kilka dni.

