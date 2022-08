fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang ma za sobą traumatyczną noc. Grupa uzbrojonych mężczyzn wzięła udział w zorganizowanej akcji kradzieży i pobicia piłkarza FC Barcelony w jego własnej posiadłości.

Grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła w nocy do posiadłości piłkarza

Ukradli oni kosztowną biżuterię, a także pobili Aubameyanga oraz jego żonę

To zdarzenie może wpłynąć na decyzję Gabończyka, który ma opcję przeniesienia się do Chelsea

Koszmar napastnika FC Barcelony

Do strasznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do posiadłości Aubameyanga przez ogródkową działkę wtargnęło kilku włamywaczy, którzy byli uzbrojeni w broń palną i inne narzędzia, mogące wyrządzić piłkarzowi krzywdę.

Naocznymi świadkami włamania byli Gabończyk, jego żona oraz dwójka dzieci. Według ustaleń policji, Aubameyang został uderzony metalowym prętem, natomiast jego ukochana otrzymała cios w głowę. Dzieci nie zostały zaatakowane.

Pod groźbą przestępców został otwarty sejf, z którego wykradziono biżuterię i inne kosztowne przedmioty. Następnie mężczyźni zbiegli z miejsca zdarzenia, a po odpowiednim zgłoszeniu policja rozpoczęła śledztwo. Celem jest identyfikacja sprawców, którzy odjechali białym Audi A3.

Nie wiemy jak poważne są obrażenia Aubameyanga, natomiast nie zgodził się on na przetransportowanie do szpitala. Było to podyktowane jego dziećmi, którzy wówczas mogłyby doznać jeszcze większej traumy.

To zdarzenie może wpłynąć na dalsze losy napastnika w Katalonii. Od pewnego czasu jest on celem transferowym Chelsea, która prowadzi intensywne negocjacje z FC Barceloną. Zaistniały incydent może przekonać go do zmiany barw klubowych jeszcze w trakcie letniego okienka.

