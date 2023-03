Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Javi Miguel z gazety AS donosi, że Pedri nie weźmie udziału w niedzielnym El Clasico. Jeszcze kilka dni temu mogło się wydawać, że pomocnik Dumy Katalonii znajdzie się na ławce rezerwowych.

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Pedri nie zagra w El Clasico

Pomocnik od miesiąca leczy kontuzję

20-latek wrócił do treningów, ale blaugrana nie chce ryzykwoać

Pedri nie pomoże Barcelonie w pojedynku z Realem Madryt

Pedri wrócił do treningów z drużyną w tym tygodniu po prawie miesięcznej przerwie. Opuścił sześć meczów FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach po tym, jak w lutym doznał kontuzji w meczu z Manchesterem United w Lidze Europy. Wydawało się jednak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i zawodnik będzie do dyspozycji Xaviego w niedzielnym klasyku.

Tak się jednak nie stanie, choć na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam zapewne poczekać do soboty, gdy szkoleniowiec Barcelony ogłosi oficjalną listę powołanych na to spotkanie.

Jako pierwszy informował o tym Fernando Polo z Mundo Deportivo sugerując, że występ Pedriego przeciwko Realowi jest jednak zagrożony. Teraz te informacje potwierdził także Javi Miguel. Zdaniem dziennikarza AS występ 20-latka w niedzielnym hicie jest wykluczony.

Jak można przeczytać w hiszpańskich mediach FC Barcelona nie chce ryzykować zdrowiem swojej gwiazdy. W klubie zdają sobie sprawę, że do końca sezonu pozostało jeszcze wiele ważnych spotkań i chcą, aby Pedri był w pełni formy w decydującej fazie rozgrywek.

