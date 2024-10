Pedri ma ważny kontrakt z Barceloną tylko do 30 czerwca 2026 roku. Według serwisu TodoFichajes.com Duma Katalonii przygotowuje już swojemu piłkarzowi nową, trzyletnią umowę. Wydaje się, że strony bardzo szybko osiągną porozumienie.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Media: Pedri przedłuży umowę z Barceloną

Kontrakt Pedriego z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. 21-letni pomocnik był łączony z przeprowadzką do Bayernu Monachium w ostatnim letnim okienku transferowym. Jednak wszystko wskazuje na to, że 27-krotny reprezentant Hiszpanii będzie kontynuował swoją karierę w stolicy Katalonii. Jak donosi serwis “TodoFichajes.com”, włodarze Blaugrany chcą przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą.

FC Barcelona ma przedstawić Pedriemu ofertę nowego, trzyletniego kontraktu, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. Dyrektor sportowy lidera La Ligi – Deco – nawiązał już pierwsze kontakty z przedstawicielami zawodnika i chce jak najszybciej zamknąć tę sprawę. Strony nie powinny mieć problemu ze znalezieniem konsensusu. Środkowy pomocnik na mocy odświeżonego porozumienia najpewniej otrzyma podwyżkę.

Zdolny dwudziestojednolatek z powodzeniem występuje w barwach zespołu Dumy Katalonii od września 2020 roku, gdy przeprowadził się na Camp Nou za około 23 miliony euro z Las Palmas. Mistrz Europy formalnie stał się piłkarzem Barcelony rok wcześniej, ale sezon 2019/2020 spędził na zasadzie wypożyczenia w swoim macierzystym klubie.

Pedri w koszulce Barcelony rozegrał łącznie 155 meczów, zdobył 23 bramki oraz zaliczył 15 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia utalentowanego zawodnika na 80 milionów euro. W ostatnich latach wychowanek Las Palmas często mierzył się z kontuzjami, lecz w obecnej kampanii nie ma problemów zdrowotnych, co na pewno cieszy Hansiego Flicka.