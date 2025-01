Pedri zdecydował o przyszłości. Osiągnięto porozumienie

FC Barcelona osiągnęła ustne porozumienie z Pedrim w sprawie warunków nowego kontraktu. Odświeżona umowa etatowego reprezentanta Hiszpanii będzie ważna do 30 czerwca 2030 roku - dowiedział się włoski dziennikarz, Fabrizio Romano.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona przedłuży kontrakt z Pedrim

FC Barcelona jest w ostatnim czasie aktywna w klubowych gabinetach. Duma Katalonii przedłużyła bowiem kontrakty z Ronaldem Araujo oraz Gerardem Martinem. Wszystko wskazuje na to, że następny w kolejce jest Pedri. Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że 22-letni pomocnik osiągnął już ustne porozumienie z Barceloną w sprawie nowej umowy. Teraz między stronami dogrywane są ostatnie szczegóły.

Tak więc w najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu w tym temacie. 30-krotny reprezentant Hiszpanii przedłuży kontrakt z Blaugraną do 30 czerwca 2030 roku. Przypomnijmy, że aktualnie mistrz Europy jest związany z katalońskim klubem do zakończenia sezonu 2025/2026. Wygląda na to, że Pedri na mocy odświeżonego porozumienia otrzyma sporą podwyżkę wynagrodzenia, na którą oczywiście zasłużył, imponując doskonałą formą w ostatnich latach.

Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w koszulce Barcy od lipca 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Camp Nou za 23 miliony euro z Las Plamas. Co prawda, Duma Katalonii zapewniła sobie usługi 22-latka rok wcześniej, ale piłkarz od razu został wypożyczony do swojego dotychczasowego zespołu. Pedri w trykocie Barcelony rozegrał łącznie 174 spotkania, zdobył 24 bramki i zanotował 17 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 100 milionów euro.

