Real Madryt we wtorek poinformował, że Sergio Ramos uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Stołeczny klub wydał specjalne oświadczenie w sprawie.

Kolejny obrońca Królewskich z koronawirusem

Real Madryt w środowy wieczór rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Do tej potyczki Królewscy podejdą z zaliczką wypracowaną w minionym tygodniu. Tymczasem w cieniu tego starcia pojawiła się wiadomość, że Sergio Ramos zakaził się koronawirusem.

“Real Madryt CF informuje, że zawodnik Sergio Ramos miał pozytywny wynik w ostatnim przeprowadzonym teście na COVID-19” -czytamy na oficjalnej stronie internetowej Los Blancos.

Dla doświadczonego reprezentanta Hiszpanii to kolejna zła informacja w tej kampanii. Zawodnik aktualnie i tak jest wyłączony z gry z powodu kontuzji. Ogólnie w tym sezonie Sergio Ramosa już kilka razy z gry wyłączały kłopoty zdrowotne. Teraz pech kolejny raz dał o sobie znać i Hiszpan miał pozytywny wynik testu na COVID-19.

Real osłabiony na mecz z Liverpoolem

35-latek został już odesłany na domową samoizolację, zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi zdrowotnymi. Sergio Ramos to drugi po Raphaelu Varanie zawodnik, który miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Godne uwagi jest to, że w starciu przeciwko The Reds nie będą mogli zagrać też Eden Hazard i Lucas. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Dani Carvajala.

W kontekście hiszpańskiego defensora warto zaznaczyć, że ma umowę z Królewskimi ważną tylko do końca sezonu. Jak na razie wciąż nie pojawił się komunikat w sprawie nowego kontraktu zawodnika. Urodzony w Camas piłkarz jak na razie w koszulce Realu wystąpił łącznie w 670 meczach, w których zdobył 101 bramek.

