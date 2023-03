Ousmane Dembele jest coraz bliżej powrotu na boisko, ale na pewno nie zagra w dwóch najbliższych kolejkach ligowych. Francuz nie wystąpi zatem w El Clasico, które zaplanowano na 19 marca. To bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o końcowy tytuł.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele na pewno nie zagra w El Clasico

Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w La Lidze już 19 marca

Xavi Hernandez ciągle nie będzie mógł liczyć na francuskiego skrzydłowego

Dembele jeszcze nie jest gotowy do gry

Według najnowszych informacji Heleny Condis, zapadła ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego występu Ousmane’a Dembele w najbliższym ligowym Klasyku. Prawoskrzydłowy nie zagra w spotkaniu z Realem Madryt, które może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o tytuł.

Rekonwalescencja Francuza nie przebiega tak sprawnie, jakby sobie to wyobrażał sam piłkarz, a Barcelona nie ma zamiaru ryzykować zdrowiem zawodnika, któremu kontuzja mogłaby się bardzo szybko odnowić. Przypomnijmy, że 25-latek zmaga się z poważnym urazem uda.

‼️Dembélé queda descartado definitivamente para el Clásico del 19 de marzo.



Los médicos y Xavi han consensuado que vuelva finalmente, tras el parón de selecciones.



No hay recaída. Pero quieren actuar con la máxima cautela posible.



+ @partidazocope @ESPORTSCOPE @tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) March 9, 2023

35-krotny reprezentant Trójkolorowych pauzuje od początku lutego i niemal na pewno nie zostanie powołany na zbliżające się zgrupowanie kadry narodowej. W obozie Barcy kontuzjowani są także Pedri czy Robert Lewandowski. Wiele wskazuje na to, że Polak będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza już w ten weekend, kiedy to Duma Katalonii zmierzy się z Athletikiem Bilbao.

Ousmane Dembele w 28 meczach trwającej kampanii strzelił 8 bramek i zaliczył 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 60 mln euro.

