Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele w zeszłym roku zasilił PSG

Mundo Deportivo potwierdza, że Francuz utrzymuje kontakt ze sztabem Barcelony

Piłkarz zmierzy się dzisiaj z byłym zespołem w Lidze Mistrzów

Powód odejścia Dembele z Camp Nou

Ousmane Dembele rozgrywa solidny sezon w barwach Paris Saint-Germain. Francuz zdecydował się na zmianę otoczenia w zeszłym roku. Skrzydłowy nie może pozbyć się wspomnienia tego, co wydarzyło się w 2022 roku, kiedy były dyrektor sportowy Mateu Alemany odsunął go na trybuny. Dembele wówczas nie chciał przedłużyć kontraktu z Dumą Katalonii.

Reprezentant Francji ponownie spotka się dziś wieczorem ze swoimi byłymi kolegami z drużyny. PSG podejmie Barcelonę w 1/4 finału Ligi Mistrzów na Parc des Princes. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego podkreślają, że Dembele utrzymuje dobre stosunki ze sztabem Blaugrany.

Nie jest tajemnicą, że piłkarz miał świetny kontakt z Xavim. Jego relacje z osobami decyzyjnymi w Barcelonie zmusiły go do podjęcia decyzji o transferze do Paryża. Wtedy stracił zaufanie, którego nie udało się odbudować. Katalończycy w 2023 roku sprzedali Francuza za 50 milionów euro.