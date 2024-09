fot. Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Olmo wypada z gry na 5 tygodni

Dani Olmo trafił tego lata do Barcelony za kwotę 55 milionów euro. Po fantastycznych występach na Euro 2024 zabiegał o niego również Manchester City, ale ten finalnie zdecydował się na powrót do Katalonii, gdzie przez lata szkolił się w zespołach młodzieżowych. Kibice byli sceptycznie nastawieni do tego transferu, ponieważ wykluczał on możliwość sprowadzenia Nico Williamsa. Hiszpański pomocnik od samego początku prezentował się jednak znakomicie i szybko zaskarbił sobie ich sympatię.

Olmo rozpoczął swoją przygodę z Barceloną z przytupem. Po wejściu z ławki w starciu z Rayo Vallecano zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Strzelał także w dwóch kolejnych meczach – z Realem Valladolid oraz Gironą. Tego ostatniego nie dokończył, ponieważ po upływie godziny poprosił o zmianę. Poczuł ból w udzie i nie chciał ryzykować poważniejszej kontuzji.

Pierwotnie przewidywano, że przerwa Olmo od gry potrwa około tydzień. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań okazało się, że problem jest bardziej złożony. Hiszpan doznał urazu mięśnia dwugłowego prawego uda, a jego absencja może potrwać nawet pięć tygodni.

Jeśli potwierdzi się czarny scenariusz, Olmo może opuścić nawet trzy mecze w Lidze Mistrzów – z Monaco, Young Boys oraz Bayernem Monachium. Barcelona będzie musiała sobie radzić bez niego także w starciach z Villarrealem, Sevillą czy Osasuną. Powinien się natomiast wykurować na ligowe El Clasico, które odbędzie się pod koniec października.