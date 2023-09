16-krotny reprezentant Hiszpanii zakończył karierę

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Nolito w 2022 roku.

Relevo poinformował, że Nolito zdecydował się zakończyć karierę

W swojej karierze występował w FC Barcelonie czy Manchesterze City. 16-krotnie reprezentował Hiszpanię

Jego ostatnim zespołem było trzecioligowe UD Ibiza

Nolito zakończył karierę

Popularny hiszpański portal Relevo poinformował, że Nolito zakończył karierę.

36-latek relatywnie późno rozpoczął “poważną” karierę. Kształcił się w szkółkach Valencii czy Barcelony, notując nawet epizod w pierwszej drużynie Blaugrany. To właśnie z nią sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii za sezon 2010/2011, rozegrawszy 14 minut w dwóch meczach.

Później, jednak, jego kariera nabrała tempa. Został jednym z liderów Celty Vigo, a stamtąd trafił na rok do Manchesteru City. Zanim wrócił do stolicy Galicji, zahaczył jeszcze o Sevillę. Ma na koncie sześć bramek w 16 występach dla reprezentacji Hiszpanii. Wziął udział we wszystkich pięciu meczach La Rojy podczas Euro 2016.

W ostatnim sezonie grał dla drugoligowego UD Ibiza, które ostatecznie spadło do niższej klasy rozgrywkowej.

