Niejasna przyszłość napastnika Realu Madryt

Luka Jović przyznaje, że po zakończeniu wypożyczenia w Eintrachcie wróci do Realu Madryt. Nie wiadomo jednak jaki będzie kolejny ruch serbskiego zawodnika. Możliwe, że ponownie opuści stolicę Hiszpanii.

23-latek nie może zagrzać miejsca na stałe. Do Madrytu trafił w 2019 roku z Eintrachtu. Później wypożyczono go z powrotem do Bundesligi. Do Hiszpanii wrócić ma ponownie w lipcu tego roku. Nie wiadomo jednak, co dalej. W mediach pojawia się wiele spekulacji, a głos zabrał sam zainteresowany.

Co zrobi Real Madryt?

– Dobrze czuję się we Frankfurcie i Eintracht jest dla mnie klubem wyjątkowym. Należę jednak do Realu i to tam wrócę po tym sezonie. Wtedy porozmawiamy o tym, co dalej. W ciągu najbliższych miesięcy dowiem się, jak będzie wyglądać mój kolejny krok – powiedział Serb.

Luka Jović notuje dobre występy w Bundeslidze. W 12 meczach po powrocie do Eintrachtu zdobył trzy gole.

Nie wiadomo jakie plany względem Serba będzie miał sztab szkoleniowy Realu Madryt. Piłkarz zapowiada, że nie interesuje go rola rezerwowego.