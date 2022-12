Jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów sportowych, Dariusz Szpakowski, zwrócił się z apelem do selekcjonera Michniewicza. Dziennikarz uważa, że głowa kadry narodowej powinna spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy jest w stanie dać reprezentacji to, czego wymaga opinia publiczna. Nie milkną echa wokół występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze Z apelem do selekcjonera

Czytaj dalej…