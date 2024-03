Napięte relacje między Barceloną a Realem Madryt? Laporta o Perezie

fot. Imago / Francisco Macia / Photo Players Images Na zdjęciu: Joan Laporta

Ostatnio ciekawą wypowiedzią cytowana przez Mundo Deportivo na temat Florentino Pereza podzielił się Joan Laporta

Po wypowiedzi sternika FC Barcelony jasne jest, jakie mniej więcej są relacje między gigantami La Liga

Przedstawiciel Katalończyków nie owijał w bawełnę

Joan Laporta o Florentino Perezie

FC Barcelona w tej kampanii nie zmierza już tak pewnym krokiem po mistrzostwo Hiszpanii, jak to miało miejsce w poprzedniej kampanii. Blaugrana aktualnie ma na swoim koncie 64 punkty, tracąc osiem oczek do pierwszego Realu Madryt. Ostatnio na temat relacji ze stołeczną ekipą wypowiedział się prezydent Barcy.

– Nie mamy dzisiaj dobrych stosunków z Realem. Florentino Perez brał udział w “sprawie Negreiry” i to, co robi, to aberracja. Prosił o przedłużenie śledztwa, choć dowodów nie ma i nic nie znajdą, bo nic nie ma. Przeprowadzono techniczne konsultacje arbitrażowe, których dowodem były raporty i filmy wideo. Ale potem przychodzą przedstawiciele Realu Madryt i starają się utrzymać sprawę w toku, aby móc w dalszym ciągu przedstawiać idee, które głoszą, a mianowicie to, że Barca próbuje wpłynąć na sędziów. Myślę, że podwójna gra, którą prowadzą, jest zła – mówił Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

FC Barcelona przez kilka lat była oskarżana o wręczanie łapówek byłemu wiceprzewodniczącemu komisji technicznej sędziów Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłki Nożnej – Jose Negreirze. Ze strony przedstawicieli Realu Madryt nie brakowało nacisków, aby za tego typu działania klub z Camp Nou poniósł konsekwencje. Swego czasu nawet prezydent UEFA Aleksander Ceferin określił “sprawę Negreiry” jako jedną z najpoważniejszych, z którymi się zetknął.

Czytaj więcej: Prezydent Realu Madryt obiecał Mbappe dwa transfery