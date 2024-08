fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Pau Victor

Flick chwali napastnika. Niespodziewany wygrany zgrupowania

Barcelona przygotowuje się do startu nowego sezonu pod okiem Hansiego Flicka. Szkoleniowiec nie ma do dyspozycji kilku zawodników, którzy odpoczywają po turniejach Euro 2024 i Copa America. Jest to z kolei szansa dla graczy, którzy w innej sytuacji w ogóle nie wychodziliby na boisko w pierwszej drużynie. W towarzyskich spotkaniach z Manchesterem City i Realem Madryt zabłysnął Pau Victor, zgodnie uznany przez kibiców sensacyjnym wygranym całego zgrupowania. 22-latek przeciwko Obywatelom zdobył gola, a w starciu z Królewskimi nawet dwukrotnie trafił do siatki.

Victor w meczu z Realem Madryt wystąpił u boku Roberta Lewandowskiego, choć najlepiej czuje się jako osamotniona “dziewiątka”. W poprzednim sezonie grał dla trzecioligowych rezerw Barcelony, strzelając łącznie 20 bramek. Klub zdecydował się więc wykupić go z Girony, choć raczej nie z zamiarem występowania w pierwszej drużynie. Hiszpan podczas zgrupowania pokazał jednak Flickowi, że może na niego liczyć. W tej chwili trudno sobie wyobrazić, aby nie znalazł się w kadrze meczowej na pierwszą kolejkę La Ligi.

Niemiecki trener dostrzega opcję do ataku w osobie Victora. Po meczu z Realem Madryt pochwalił młodego napastnika, który doskonale wykorzystał swoją szansę. – Zobaczymy, co się wydarzy. Dwa mecze, trzy gole, niezły dorobek. Wie, jak strzelać, a to jest najważniejsze dla napastnika. Drzwi do pierwszej drużyny są zawsze otwarte.

Przypadek Fermina Lopeza pokazuje, że droga do pierwszego zespołu Barcelony z rezerw wcale nie jest bardzo kręta. Jeśli Vitor Roque finalnie opuści Katalonię, to Victor może być głównym konkurentem dla Lewandowskiego.