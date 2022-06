Pressfocus Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Szef La Ligi Javier Tebas, nie ma dobrej opinii o prezesie PSG. Jego zdaniem wszystko co dzieje się w paryskim klubie jest absurdalne.

Nasser Al-Khelaifi nie jest lubiany w piłkarskim środowisku

Prezes PSG został skrytykowany przez szefa La Ligi

Javier Tebas zabrał też głos na temat Barcelony

Tebas wbił szpilkę w szefa PSG

Javier Tebas znany jest z odważnych wypowiedzi. Prezes La Ligi nie gryzie się w język, co skrzętnie wykorzystują hiszpańskie media przeprowadzające z nim wywiady. Tym razem Tebas wbił szpilkę w szefa PSG. O tym, że Nasser Al-Khelaifi nie jest lubiany, wiedzieliśmy już wcześniej. Prezes La Ligi krytykował bowiem jawnie to, że paryżanie zaoferowali horrendalne pieniądze Kylianowi Mbappe, który finalnie nie dołączył do Realu Madryt.

– Myślę, że kiedy mówi, że mnie nie zna, bierze tabletki, żeby móc kłamać. Mówi to, żeby spróbować mnie zdyskredytować, ale siedzi obok mnie na wydarzeniach UEFA. Mówiłem to wyraźnie: kiedy ktoś robi dużo pieniędzy czy ma ich dużo i nie ma kultury zarządzania nimi, nazywa się nowobogackim. Taki ktoś myśli, że jest ponad zasadami. Przy PSG wszystko jest absurdalne – rzekł Tebas. Zabrał on również głos odnośnie finansów Barcelony, która dzięki głosom socios ma otrzymać potężny zastrzyk gotówki, co powinno przełożyć się na transfery.

– Wiceprezydent Romeu powiedział, że otrzymali bardzo dobre oferty. Mam nadzieję, że te propozycje się skonkretyzują, co oznaczałoby, że będą mogli pozyskiwać tych piłkarzy, których chcą. Nie wiem jednak, czy będą mogli to robić, ponieważ nie wiem, za ile sprzedadzą aktywa, które zostały zatwierdzone na zgromadzeniu socios compromisarios – stwierdził Tebas.

