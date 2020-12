Messi: chcę walczyć o wszystko

Lionel Messi udzielił ostatnio wywiadu na wyłączność RAC 1, w którym przyznał, że FC Barcelona jest w trudnym czasie. Argentyńczyk ma umowę z klubem z Katalonii jeszcze przez pół roku, ale dał do zrozumienia, że czuję się dobrze i zamierza walczyć z zespołem o najwyższe cele.

Lionel Messi latem brał udział w sadze transferowej, która ostatecznie nie zakończyła się po myśli piłkarza. Obchodzący latem przyszłego roku 34 urodziny zawodnik wysłał nawet słynny już burofaks, w którym przekazał władzom Barcelony, że chce odejść z klubu. Argentyńczyk wypowiedział się ostatnio na ten temat.

– Prawda jest taka, że ​​dzisiaj czuję się dobrze. To prawda, że ​​latem miałem bardzo zły czas. To jednak była kulminacja, a wszystko zaczęło się wcześniej. To, co wydarzyło się przed latem, skutkowało, że wysłałem burofax. Później sprawa wiadomo, jak się toczyła – mówił Messi cytowany przez Diario AS.

– Mam znów chęci i radość, co sprawia, że chcę walczyć o wszystko. Wiem, że klub przeżywa trudny okres, nie tylko pod względem sportowym. Wszystko, co otacza Barcelonę, sprawia, że nie jest łatwo. Niemniej ja cały czas będę dawał z siebie wszystko na boisku – zadeklarował Argentyńczyk.

Messi to bez wątpienia największa gwiazda Barcy. Jak na razie zaliczył 748 występów w koszulce Blaugrany, notując w jej szeregach 643 trafienia.