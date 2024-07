fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona

Barcelona ma problem. De Jong ominie przygotowania?

Frenkie De Jong przeżywa bardzo trudny okres. Sezon 2023/2024 był dla niego zdominowany przez problemy zdrowotne, przez które był w stanie wystąpić tylko w 30 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Nie zdołał wyleczyć kontuzji także przed mistrzostwami Europy, bardzo poważnie osłabiając reprezentację Hiszpanii. Krajowe media sugerują, że problemy 27-latka i Barcelony na tym się nie kończą, gdyż może on nie wróci do zdrowia przed startem przygotowań do kolejnej kampanii.

Zbliżający się presezon będzie bardzo ważny, bowiem przebiegnie pod okiem Hansiego Flicka, który musi dopiero poznać swoich nowych zawodników. Z nieoficjalnych doniesień wiadome było, że niemiecki szkoleniowiec bardzo ceni umiejętności de Jonga, wokół którego zapragnął obudować środek pola. Niewykluczone, że tego lata do drużyny będzie więc musiał dołączyć nowy pomocnik.

Dlaczego de Jong może ominąć przygotowania? Barcelona być może popełniła błędy w procesie leczenia swojego piłkarza, stąd przedłużający się powrót na boisko. Istnieje spora obawa, że dalej będzie odczuwał dyskomfort, co z kolei może przynieść bardzo negatywne skutki w dłuższej perspektywie.

Swego czasu Barcelona chciał sprzedać de Jonga, a poważne zainteresowanie transferem wykazywał Manchester United. Później jednak zdecydowano, że ma on w sobie wystarczające umiejętności, by być czołową postacią zespołu. Jego kontrakt jest ważny do 2026 roku, stąd spore ryzyko, że jeśli dalej będzie mierzył się z problemami zdrowotnymi, Blaugrana ostatecznie straci go za darmo.