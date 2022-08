Pressfocus Na zdjęciu: Kadra FC Barcelony

W składzie FC Barcelony przed meczem z Rayo Vallecano jest kilka znaków zapytania. Hiszpańskie media przewidują, kto może wystąpić w wyjściowym składzie Dumy Katalonii u boku Roberta Lewandowskiego. Na kogo zdecyduje się postawić Xavi Hernandez?

Media i kibice zastanawiają się, kto wystąpi w wyjściowym składzie w meczu FC Barcelony z Rayo Vallecano

Największe wątpliwości budzi zestawienie linii obrony, a w szczególności prawej flanki

Hiszpańskie dzienniki mają pewność, że w formacji ataku wystąpią Dembele, Lewandowski i Raphinha

Lewandowski pewniakiem w wyjściowym składzie Barcy

Pierwsze spotkanie ligowe FC Barcelony w nowym sezonie wzbudza gigantyczne zainteresowanie. Związane jest to przede wszystkim z osobą Roberta Lewandowskiego, który jest obecnie liderem nowego projektu klubu. Oprócz Polaka, Duma Katalonii zagwarantowała sobie wiele wzmocnień, a na transfery wydała ponad 150 milionów euro.

Hiszpańskie media spekulują, kto może wystąpić w wyjściowym składzie u boku Roberta Lewandowskiego. Wszystkie dzienniki zgodnie stawią na klasyczne ustawienie 4-3-3 z Ousmanem Dembele i Raphinhą w formacji ataku, u boku 33-latka. Więcej niewiadomych jest w formacji obrony.

Tu media nie są już zgodne. Sport i AS do gry w podstawowym składzie awizują Araujo, Christensena, Garcię i Jordiego Albę. Zdaniem ich dziennikarzy to Urugwajczyk ma wystąpić na prawej obronie. Inaczej przewiduje Mundo Deportivo. Jego zdaniem Sergi Roberto wybiegnie na murawę, a na środku obrony zagrają Araujo i Garcia.

Wszystkie dzienniki wskazują, że miejsce w linii pomocy obok Busquetsa i Pedriego ma zająć Gavi. Jest to pokłosiem niejasnej wciąż sytuacji Frenkiego de Jonga, który jest na ustach wielu kibiców, ale niestety nie z powodów czysto sportowych. Przyszłość Holendra na Camp Nou stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy wobec niechęci pomocnika do obniżenia swoich zarobków, klub nie zdecyduje się go sprzedać.

Sprawdź: Przyszłość defensora FC Barcelony wciąż niepewna