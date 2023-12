fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona nie gra na miarę oczekiwań i regularnie traci punkty

Kibice domagają się zwolnienia Xaviego Hernandeza, który ma coraz więcej przeciwników

Joan Laporta nie zamierza dokonywać zmian na ławce trenerskiej przed końcem sezonu

Laporta chce dać szansę Xaviemu

FC Barcelona na krajowym podwórku rozczarowuje. Regularnie gubi punkty i wydaje się, że walka o mistrzostwo Hiszpanii będzie poza jej zasięgiem. Duma Katalonii nie tylko osiąga przeciętne wyniki, ale również gra mało atrakcyjną, siermiężną piłkę, co przez kibiców uważane jest za niewystarczające, biorąc pod uwagę jakość kadrową. Domagają się tym samym zwolnienia Xaviego Hernandeza, pod którego wodzą zespół się nie rozwija, a wręcz prezentuje się coraz gorzej.

Presja wokół Xaviego narasta. Media donoszą, że działacze nie są jednomyślni w kwestii jego przyszłości, a piłkarze coraz częściej podważają jego decyzje taktyczne i personalne. Do zmiany póki co jednak nie dojdzie. Wszystkiemu sprzeciwia się Joan Laporta, który chce dać szansę Xaviego i zatrzymać go na ławce trenerskiej przynajmniej do końca sezonu. Prezydent FC Barcelony publicznie wsparł swojego szkoleniowca, a “Sport” informuje o podjętej przez niego decyzji.

Xavi ma pozostać w klubie niezależnie od przebiegu kolejnych miesięcy. Nawet, jeśli Barcelona będzie dalej rozczarowywać i szybko odpadnie z Ligi Mistrzów, zmiany zostaną odłożone w czasie.

FC Barcelona powinna zwolnić Xaviego? Tak 0% Nie 100% Nie mam zdania 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie mam zdania

Zobacz również: Fajdek zniesmaczony obecnością Lewandowskiego w plebiscycie. “Żenujące, serio!”