Real Madryt mierzył się z Getafe w 15. kolejce La Liga. Królewscy wygrali 2:0 i do Barcelony tracą już tylko jeden punkt.

Associated Press / Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Real - Getafe

Real punkt za plecami Barcelony

Podopieczni Carlo Ancelottiego do niedzielnego spotkania z Getafe przystępowali podwójnie zmotywowani. Real Madryt chciał zmazać plamę po śródtygodniowej porażce z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, a także dzięki zwycięstwu przybliżyć się do liderującej Barcelony, która poniosła zaskakująca klęskę z Las Palmas. Wygrana w pojedynku z ekipą Jose Bordalasa pozwoliłaby Los Blancos zmniejszyć straty do jednego oczka.

Wideo: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

W 27. minucie Alany Nyom powalił na murawę Antonio Rudigera, a sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla gospodarzy. Jedenastkę pewnie wykonał Jude Bellingham – Anglik pokonał Davida Sorię strzałem w sam środek bramki.

𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐄𝐆𝐎! ⚽️🎯



Pewnie wykonana jedenastka i Real Madryt prowadzi z Getafe CF! 🔥



Mecz trwa w Eleven Sports 1! 📺 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/z6istCkYTG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 1, 2024

Jeszcze przed przerwą Real podwyższył prowadzenie. Fede Valverde znakomicie przerzucił do Jude’a Bellinghama, a ten popisał się fenomenalnym podaniem na wolne pole do Kyliana Mbappe. Francuz postanowił zamknąć akcję uderzeniem zza szesnastki – piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce. David Soria nie miał najmniejszych szans na udaną interwencję.

Madrytyczycy w drugiej połowie nie zmniejszyli tempa i wypracowali dziewięć okazji na gola. Ostatecznie Soria dwukrotnie musiał się wykazać, ale nie przepuścił już żadnego strzału. Real wygrał z Getafe 2:0 i ma na koncie 33 punkty, a więc tylko o jedno oczko mniej niż Barcelona. Królewscy rozegrali o jeden mecz mniej.