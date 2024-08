Kylian Mbappe latem tego roku zmienił barwy klubowe, dołączając z PSG do Realu Madryt. W środowy wieczór na stadionie w Warszawie reprezentant Francji debiutuje w nowej drużynie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zaczyna nową erę w Realu Madryt

Kylian Mbappe to zawodnik, którego saga transferowa trwała dobrych kilka lat. W końcu w 2024 roku zawodnik zmienił pracodawcę i zasilił szeregi Realu Madryt, żegnając się jednocześnie z Paris Saint-Germain.

Tymczasem w środowy wieczór Mbappe zaliczy pierwszy oficjalny mecz w ekipie z Santiago Bernabeu. Francuz znalazł się w wyjściowym składzie zespołu Carlo Ancelottiego na spotkanie z Atalantą o Superpuchar Europy.

Inny z nowych graczy Los Blancos musi natomiast czekać na swoją szansę. Endrick zacznie zawody z ekipą z Serie A na ławce rezerwowych.

Mbappe trafił do Realu, podpisując kontrakt z hiszpańskim klubem do końca czerwca 2029 roku. Wcześniej zawodnik bronił barw nie tylko giganta Ligue 1, jakim bez wątpienia jest Paris Saint-Germain, ale też AS Monaco.

84-krotny reprezentant Francji ma być panaceum Realu na 16. w historii Puchar Europy. Jednocześnie w nowej kampanii Mbappe ma zamiar przyczynić się do wygrania mistrzostwa La Liga przez madrycką drużynę, a także Copa del Rey. Jednocześnie ekipa z Hiszpanii ma zamiar namieszać w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w 2025 roku. Rywalizacja zacznie się 15 czerwca i potrwa do 13 lipca. Gospodarze turnieju będą z kolei Stany Zjednoczone.

