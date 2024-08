Ancelotti rozważa dużą zmianę. Real dostosuje się do Mbappe?

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ancelotti podporządkuje taktykę pod Mbappe?

Kylian Mbappe w dwóch ligowych meczach dla Realu Madryt nie zdołał jeszcze strzelić gola. Gwiazdor ma na starcie przygody na Santiago Bernabeu pewne problemy, a media rozpisują się na temat taktyki Carlo Ancelottiego, która niekoniecznie mu służy. Francuz jest ustawiany jako centralna postać ofensywy, a zarówno w Paris Saint-Germain, jak i reprezentacji grał najczęściej jako lewoskrzydłowy. Jego najmocniejszą stroną są bowiem dynamiczne zejścia z boku boiska w pole karne, zakończone strzałem.

Podczas meczów z Realem Valladolid i Mallorcą było widać, że Mbappe i Vinicius Junior dublują się pozycjami na lewym skrzydle. Obaj szukają gry na boku, przez co w środkowej strefie boiska pojawia się luka. Określono to pewnego rodzaju problemem, z którym Carlo Ancelotti musi się zmierzyć. Ma w swojej kadrze piłkarzy o olbrzymiej jakości, ale kluczowe jest przyporządkowanie ich do odpowiedniego systemu.

W zeszłym sezonie Real grał najczęściej z czwórką środkowych pomocników i wysuniętymi z przodu Viniciusem oraz Rodrygo. Po transferze Mbappe ułożył zespół inaczej – cofnął Jude Bellinghama do drugiej linii, a Vinicius, Rodrygo i Mbappe mieli stworzyć ofensywny tercet. Niewykluczone, że po dwóch przeciętnych dla Realu meczach nastąpią kolejne zmiany.

“Relevo” informuje, że Królewscy chcą maksymalnie pomóc Mbappe, aby wykorzystać wszystkie jego atuty. Ancelotti ma więc rozważać powrót do formacji 4-4-2, tak aby Francuz mógł częściej atakować z boku boiska. Na tej zmianie mógłby ucierpieć Rodrygo, dla którego zabrakłoby miejsca w pierwszej jedenastce.