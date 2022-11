fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi ma kontrakt ważny z PSG tylko do końca czerwca przyszłego roku. Nie milkną zatem spekulacje na temat przyszłości Argentyńczyka. Prezes La Liga kolejny raz zabrał głos na temat ewentualnego powrotu piłkarza do FC Barcelony.

FC Barcelona ma konkretne plany na przyszły rok w kontekście wzmocnień

Kibice wierzą, że do klubu wróci Lionel Messi

Kilka słów w tej kwestii wyraził też szef ligi hiszpańskiej

Tebas liczy na powrót Messiego do Barcelony

Lionel Messi według różnych głosów ma rozważać tylko dwa kierunku na kontynuowanie swojej kariery. Argentyńczyk ma przedłużyć umowę z PSG lub zdecydować się na powrót do FC Barcelony. Chociaż w kontekście przyszłości Argentyńczyka pojawiły się tez głosy dotyczące ewentualnego transferu do Interu Miami.

– Nie wiem, czy Messi będzie mógł ponownie zagrać w koszulce Barcelony, to będzie od niego zależeć. Mam nadzieję, że wróci. Przede wszystkim dobrze byłoby, gdyby wrócił do hiszpańskiego futbolu, zwłaszcza do drużyny, która od zawsze była domem, w którym urodził się jako piłkarz – powiedział szef La Liga – Javier Tebas.

– Myślę, że błędem było między innymi zerwanie tego bliskiego długoterminowego sojuszu z zespołem, co było korzystne zarówno dla samego Messiego, jak i dla Barcelony – dodał 60-latek.

Argentyński zawodnik opuścił Barcelonę latem 2021 roku, dołączając do francuskiego PSG. W trakcie trwającej kampanii Messi wystąpił łącznie w 17 meczach, strzelając w nich 12 goli. Ponadto na koncie zawodnika jest 13 asyst.

